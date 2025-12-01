【ブンデスリーガ第12節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 1-1(前半0-0)ボルフスブルク<得点者>[フ]ミシー・バチュアイ(90分+6)[ボ]アーロン・ゼンター(67分)<警告>[フ]ナサニエル・ブラウン(56分)[ボ]パトリック・ビマー(70分)、デニス・バブロ(90分+4)、コンスタンティノス・コウリエラキス(90分+5)、マクシミリアン・アルノルト(90分+5)