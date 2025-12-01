芸能事務所のSTARTO ENTERTAINMENTは11月30日、株式会社TOKIOとのエージェント契約を2025年12月31日をもって終了すると発表した。公式サイトに掲載された「株式会社TOKIOに関するご報告」では、「株式会社STARTO ENTERTAINMENTは、株式会社TOKIOとのエージェント契約を2025年12月31日をもって終了することとなりました」と報告。そして「30年以上にわたりファンの皆さまをはじめ、多くの関係者の方々に支えていただきながら、活動