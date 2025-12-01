三菱地所から、横浜・関内エリアの道路空間を活用したイベント「関内ストリートパーク2025」が開催されます。2025年12月5日(金)と6日(土)の2日間限定で行われます。普段は車が行き交う通りが、誰もが自由にくつろげるオープンスペースに変身します。 関内ストリートパーク2025 開催期間：2025年12月5日(金)・6日(土)開催時間：11:00〜16:00 ※荒天中止・小雨決行開催場所：関内北口駅前通り参加費：無料（飲食・物