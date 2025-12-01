双日テックイノベーション株式会社(略称：STech I)が、2025年11月28日付で株式会社ザイナスの発行済全株式を取得しました。両社は今後、自社アプリケーション開発および受託開発領域において連携を強化します。事業シナジーの最大化を図り、顧客へのさらなる価値提供を実現する構えです。 双日テックイノベーション「ザイナスの全株式取得」 実施日：2025年11月28日対象企業：株式会社ザイナス(本社：大分県大分市