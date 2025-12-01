公益財団法人日本ペア碁協会が、「ペア碁をプラットフォームとしたAI研究会」を発足しました。2025年11月21日に第1回研究会が開催され、新たなプロジェクトが始動しています。AIの普及が進む現代において、人間とAIが共生・協創する新しい形を模索する取り組みです。 日本ペア碁協会「ペア碁をプラットフォームとしたAI研究会」 発足日：2025年11月21日アドバイザー：池谷裕二教授（東京大学大学院薬学系研究科）