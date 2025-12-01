エールディヴィジ 25/26の第14節 トウェンテとＡＺの試合が、12月1日00:45にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。 トウェンテはリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはイサク・イェンセン（MF）、トロイ・パロット（FW）、ウェスリー・パタティ