寒くて外出するのが億劫に……。そんな冬を快適に過ごしたいなら、【ユニクロ】の「高機能アウター」が頼りになりそう。今回は、「新繊維テクノロジーの軽くて暖かい高機能中綿を使用」（公式ECサイトより）した“パフテックシリーズ”から、おすすめの商品をピックアップしてお届け。きちんと感のあるデザインでオンにもオフにも使えそうなハーフコートや、大人カジュアルの相棒にしたくなりそうな