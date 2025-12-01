岐阜県瑞穂市の「PLANT-6瑞穂店」駐車場内に、同社8店舗目となる直営ガソリンスタンド「PLANT GAS 瑞穂給油所」をオープンします。2025年12月5日(金)のオープンを予定しています。「生活のよりどころ」となる最強の生活インフラを目指し、買い物ついでに利用できる利便性の高い給油所が誕生します。 PLANT GAS 瑞穂給油所 オープン予定日：2025年12月5日(金)所在地：岐阜県瑞穂市犀川5丁目64番地(PLANT-6瑞穂店 敷地内)