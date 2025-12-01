株式会社わたしのお教室が運営する学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)(R)」にて、「教育・子育て」をテーマにした特別レッスンの特集が公開されました。2025年11月25日より公開されています。冬休みを前に、受験や進路、日々のコミュニケーションなど、子どもとの向き合い方に悩む保護者に寄り添う内容となっています。 manatea「【教育・子育て】親子に寄り添うレッスン特集」 特集ページ：https://man