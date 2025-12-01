株式会社ホンダモビリティ南関東から、洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」とコラボレーションしたキャンペーン「ホンダ クリスマスフェア」が開催されます。2025年11月29日(土)より、東京、神奈川、埼玉、千葉の各店舗にて実施されます。世界で最も売れたフィナンシェを代表商品とする人気ブランドとの特別な企画です。 ホンダモビリティ南関東「ホンダ クリスマスフェア」 開催期間：2025年11月29日(土)