年齢を重ねると、定期的に薬を服用する生活は特別なことではなくなる。厚生労働省の調査でも「日常的に医薬品を飲んでいる人」は国内全体で約4割、さらに60代以上では6割超と報告されている。75歳以上になると"7種類以上の薬を服用する人が4人に1人"というデータもあり、ポリファーマシーが社会課題として注目されているほどだ。 筆者も10年前の入院以降、朝晩の服薬が日常になった。自宅では大型ピルケ