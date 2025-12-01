KKTが10月、熊本県菊陽町で開催した「くまもと県民の日」で、遊具を集めた「こどもでじまはく」の入場料全額を、11月26日、菊陽町に寄付しました。 「メットライフ生命」が特別協賛につき、熊本県内で初開催となった「こどもでじまはく」。子育て支援に活用してもらおうと、KKTの宗田英成社長から菊陽町の吉本孝寿町長(吉の字は上が土)に、59万2500円の目録が手渡されました。