11月30日朝、愛知県豊田市で軽自動車が歩行者と衝突する事故があり、歩行者の男性が死亡しました。 30日午前5時40分ごろ、豊田市大林町の信号のない交差点で、「車と歩行者の事故」と目撃者から110番通報がありました。 警察によりますと、会社員の男性（31）が運転する軽自動車が右折しようとしたところ、横断歩道を渡っていた無職の男性（75）と衝突しました。 歩行者の男性は意識のある状態で病院に運ばれましたが