ドゥ.ヨネザワ企業グループが南阿蘇村の住民とともに自然と直接触れ合うワークショップを、28日行いました。このイベントは、ドゥ.ヨネザワ企業グループが、SDGsの一環として、南阿蘇村にある湯の谷リゾートのホテル跡地を自然の姿に戻そうと、2021年から始め、今年で5回目です。 28日のワークショップでは、地元住民とともにフィールドワークを行い、午後からは再生した湯の谷へ足