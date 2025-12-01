1日午前2時26分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、岩手県の住田町と一関市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、仙台泉区、石巻市、松島町、それに大衡村です。【各地の