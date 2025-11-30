「イソップ（Aēsop）」が、2025年ホリデー限定ギフトキットコレクションの発売を記念したインスタレーションを、「ドーバーストリートマーケットギンザ（Dover Street Market Ginza）」で開催している。12月10日まで。【画像をもっと見る】イソップは、過去最大規模の多様なギフトキットを揃えたホリデーコレクションを展開。ボディケアやホームフレグランスなど、日常の生活を豊かに彩る限定品をラインナップしている。