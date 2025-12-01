人気漫画「ワンピース」の主人公、ルフィ像の設置7周年を記念したマルシェが30日、開かれました。 熊本地震からの復興を願ってルフィなどの像が設置され、「ヒノ国復興マルシェ」は、県職員で構成する「熊本県庁の一味」の主催で今回初めての開催です。 能登地震や8月豪雨の募金箱も設置されました。