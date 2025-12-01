ワイン＆スピリッツに特化した国際見本市「ヴィネクスポ・アメリカズ2026」が、2026年4月29日(水)・30日(木)の2日間にわたり開催されます。会場は、アメリカ大陸の玄関口であるマイアミ ビーチ コンベンション センター(MBCC)です。今年度より、北米に加え中南米市場も広くカバーする意図を込めて、展示会名称が従来の「ヴィネクスポ・アメリカ」から「ヴィネクスポ・アメリカズ」へと変更されました。 国際見本市「ヴィネク