ハーバー研究所から、人気お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子さんが親子で出演する縦型ショート動画『#スクワランチャレンジ』が公開されました。2025年11月28日(金)より、ハーバー公式SNSや特設サイトにて配信されています。仕事や育児に奮闘する江上さんが、生活の様々なシーンで「スクワラン」を活用する姿を描いた動画です。 ハーバー研究所 縦型ショート動画『#スクワランチャレンジ』 公開日：2025年11月28日(金)