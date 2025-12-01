アクセルから、高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar」と連携する会議室サイネージソリューション「OnTime Rooms」Ver.3の発売記念キャンペーンが実施されます。2025年12月31日までの期間限定企画です。ライセンスおよび初年度メンテナンス費用が通常価格の25％オフで提供されます。 アクセル「OnTime Rooms」Ver.3 スタートダッシュキャンペーン 期間：2025年12月31日まで対象製品：「OnTime Rooms」