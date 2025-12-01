ことし8月の記録的大雨で、上天草市で被災した世帯の仮設住宅への入居が28日、始まりました。 上天草市では850棟を超える家屋の被害があり(8月29日現在)、県が整備を進めていた仮設住宅が完成し入居者に鍵が渡されました。トラックに載せて運べる木造平屋のムービングハウスで、2人以下用の2DK6戸と3人以上用の3DK4戸があります。現在、4世帯9人の入居が決まっています。 被災後ホテル暮らしの女性は「(部屋が)きれい