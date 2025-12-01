ブンデスリーガ 25/26の第12節 ハンブルガーSVとシュツットガルトの試合が、11月30日23:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。 ハンブルガーSVはアレクサンダー・ロッシング（FW）、ロベルト・グラツェル（FW）、ラヤン・フィリップ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはバドレディン・ブアナニ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）、クリス