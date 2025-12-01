ミランが、クリスタル・パレスに所属するフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタの獲得を検討しているようだ。28日、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が自身のYouTubeチャンネルで伝えている。現在28歳のマテタは、2021年1月にマインツからクリスタル・パレスにローン移籍すると、2022年1月から完全移籍に移行。2023−24シーズンはリーグ戦35試合に出場して16ゴール6アシストという成績を残すと、昨季にはリー