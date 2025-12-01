プロ・リーグ 25/26の第16節 ゲンクとルーベンの試合が、12月1日00:00にセゲカ・アレナにて行われた。 ゲンクはユーセフ・エラビ（FW）、ノア・スタンバーグ（FW）、ダーン・ヘイマンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンはチュクブイキム・イクウェメシ（FW）、マチュー・マルテンス（MF）、ティボー・フェルリンデン（FW）らが