ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)から、銀座旗艦店限定の刻印サービス「Name Gift」にHALOシリーズが新たに加わります。2025年12月8日(月)より提供が開始されます。革新的で創造性の高いシャンパーニュブランドとして躍進するANGEL CHAMPAGNE。好評を博している刻印サービスに、待望のラインナップが追加されました。 ANGEL CHAMPAGNE「HALO Name Gift」 サービス開始日：2025年12月8日(月)対象店舗：ANGEL