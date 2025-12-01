双日テックイノベーション株式会社(STech I)は、企業のAI活用を加速する「データ＆AI構築パッケージ」の提供を開始しました。AIエージェントやAIモデルを開発するための、安全でスケーラブルな環境を迅速に構築するソリューションです。Microsoft Azureの最新AI技術と統合データ基盤Databricksを融合し、開発環境の構築期間を従来の数ヶ月から約2週間へと大幅に短縮します。 STech I「データ＆AI構築パッケージ」