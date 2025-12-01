特定非営利活動法人 地域ひといきから、「大阪・関西万博寄贈品プログラム」の一般公募期間を再延長することが発表されました。2025年11月30日(日)まで申し込みを受け付けます。とある国からの暖かい想いを日本全国に繋ぐために活動している本プロジェクト。多くの反響に応え、準備可能な限界点まで期間が延長されました。 地域ひといき「大阪・関西万博寄贈品プログラム」 申込期限：2025年11月30日(日)まで公開