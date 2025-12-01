オリックス・佐野皓大外野手（２９）が、現役引退することが３０日、分かった。近年は足首や太もも裏、膝などの故障に苦しみ、今季は１軍出場なし。１０月に球団から来季の構想外を通告されていた。今後の進路と向き合い、１１年間のプロ野球人生に区切りをつけた。「ここまでプレーさせていただき、いろんな方に支えられました。僕なりに一生懸命できたと思います」。大分高から投手として、１４年のドラフト３位で入団。３年