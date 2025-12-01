美容機器ブランド「CLiONE(クリオネ)」を展開するハンブラザーズ株式会社から、EMS搭載美容ブラシ「クリオネ スパプラス(CLiONE spa+)」が登場。2025年11月28日より一般販売が開始されます。応援購入サービス「Makuake」にて達成率8000％超を記録した話題の製品です。 ハンブラザーズ「クリオネ スパプラス(CLiONE spa+)」 一般販売開始日：2025年11月28日価格：38,500円(税込)カラー：ピンクゴールド販売場所：直