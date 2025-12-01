仕事机の上に防水のテーブルカバーをかけた。最近、画材とかで仕事机が汚れがちなので、その後始末を省力化するために。そしたらマウスパッドが必要になり、今どき的なマウスパッドをアレコレ試し始めた近頃の俺なのであった。 マウスパッドと言っても、どちらかといえばマウスパッドとしても使えるデスクマットみたいな面積が広い製品をアレコレ使った。なかなか快適であり、冬場は手が冷たくなりにくくてイイ