11月30日夜、静岡県富士市の駐車場で下半身を露出させたとして、60代の男性が現行犯逮捕されました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、富士市宮下に住む無職の男（63）です。 警察によりますと、男は、30日午後7時頃、富士市厚原にあるスポーツジムやハンバーガーショップの利用客が使う駐車場で、下半身を露出させるわいせつな行為をした疑いが持たれています。 目撃者から「下半身を露出した人がいる