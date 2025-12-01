鹿児島県霧島市で、タクシー運転手の顔を殴ってけがをさせた上、運賃およそ２０００円を支払わず立ち去った疑いで、６６歳の男が逮捕されました。 強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、霧島市隼人町嘉例川の自称・電気工事業、前田広幸容疑者（６６）です。 霧島警察署によりますと、前田容疑者は１１月３０日午前２時４５分ごろ、霧島市内でタクシーを利用し、６０代の男性運転手の顔面付近を拳で数回殴る暴行を加えた