ボートレース福岡のG2レディースチャレンジカップは30日、最終日を迎えた。自力で決めた。賞金ランク12位（11月30日時点）の小野生奈（37＝福岡）は、1R一般戦を逃げて1着。後半8Rの特別選抜戦は3着だったが、10位の実森美祐が同レースで6着に敗退したため、11Rの優勝戦を待たずに12位以内を確定させた。なお、最終的に11位となった小野と12位に残った実森の賞金差は僅か、2400円だった。21年の第10回大会（福岡）以来、4年