プレミアリーグ 25/26の第13節 アストンビラとウルバーハンプトンの試合が、11月30日23:05にヴィラ・パークにて行われた。 アストンビラはドニエル・マレン（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンはジョン・アリアス（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、ジャンリク