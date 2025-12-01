プレミアリーグ 25/26の第13節 ウェストハムとリバプールの試合が、11月30日23:05にロンドン・スタジアムにて行われた。 ウェストハムはルーカス・パケタ（MF）、カラム・ウィルソン（FW）、ジャロッド・ボーウェン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはアレクサンデル・イサク（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、ドミニク・ソボスライ（MF）らが先