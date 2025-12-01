【プレミアリーグ第13節】(The City Ground)N・フォレスト 0-2(前半0-1)ブライトン<得点者>[ブ]マキシム・デ・クーパー(45分+1)、ステファノス・ツィマス(88分)<警告>[ブ]マッツ・ビーファー(44分)観衆:30,522人