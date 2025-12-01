プレミアリーグ 25/26の第13節 ノッティンガム・フォレストとブライトンの試合が、11月30日23:05にシティ・グラウンドにて行われた。 ノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）、ジョルジニオ・ルタ