香港の大規模火災を巡り現地当局は、これまでに死者が146人に上ったと明らかにしました。香港の高層住宅の火災では、これまでに146人の死亡が確認され、約40人と連絡がつかない状態です。こうしたなか、香港に駐在する中国の治安機関のスポークスマンは29日、談話を発表し、「反中分子と香港を混乱させる者が嘘の情報を流し、香港政府に対する憎しみをあおり立てている」などと非難しました。そのうえで、こうした行為は「必ず厳罰