きのう（30日）午後、川崎市宮前区で住宅が全焼する火事がありました。消防などによりますと、きのう午後1時10分ごろ、川崎市宮前区東有馬の2階建て住宅で火事があり、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、住宅1棟が全焼するなどしました。この火事で、住人の60代の夫婦が病院に運ばれましたが、いずれもけがなどはないということです。警察が出火の原因を調べています。