株式会社PLANTが、福井市地域生活交通活性化会議が実施する「福井市南西地区オンデマンド交通」の実証運行に共創パートナーとして参画します。2025年11月28日(金)から12月27日(土)までの期間限定で実施されます。AIによる効率的な配車システムを活用し、好きな時間に目的地へ移動できる新しい交通手段です。 福井市南西地区オンデマンド交通 運行期間：2025年11月28日(金)〜12月27日(土)運行エリア：福井市南西地区(清水