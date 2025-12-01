ハーバー研究所から、乾燥による肌荒れ対策に最適な全身用美容液「薬用うるおいセラミドミルク」のポンプつきセットが登場。2026年1月5日(月)より、数量限定で発売されます。冬の頑固な乾燥肌をしっかりケアする人気アイテムが、置いたまま家族みんなで使える便利な仕様になりました。 ハーバー研究所「薬用うるおいセラミドミルク(医薬部外品)ポンプつきセット」 発売日：2026年1月5日(月)価格：2,420円(税込)容