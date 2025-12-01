ハーバー研究所から、シワ改善と美白を叶える美容液「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」の10％増量タイプが登場。2026年1月5日(月)より、数量限定で発売されます。シワ改善も美白も、そしてうるおいも欲しいという年齢肌の悩みにアプローチするアイテムです。冬の厳しい乾燥にも負けない、満足度の高いケアを提案します。 ハーバー研究所「薬用 ホワイト＆リンクルセラム」10％増量タイプ 発売日：2026年1月5日(月)