交通トラブルの相手をブロック塀に打ち付けるなどした疑いで男が逮捕されました。林高弘容疑者（70）は29日、千葉・習志野市の路上で車同士のトラブルで口論になった男性（60）を押し倒し、頭をブロック塀に打ち付けるなどした殺人未遂の疑いが持たれています。男性は意識があり、病院に運ばれました。林容疑者は容疑を認めているということです。