神奈川・川崎市で30日、住宅1棟が焼ける火事がありました。午後1時過ぎ、川崎市宮前区の住宅で「一軒家が燃え黒い煙が出ている」と近所の人から119番通報がありました。警察などによりますと、火は住宅1棟を全焼して約4時間後に消し止められました。この火事によるけが人はいません。