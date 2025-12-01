プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「厚揚げのチリソース」 「とろとろクリーミー！簡単チンゲンサイのクリーム煮 by 山下 和美さん」 「フレッシュ！ トマトサラダ 中華風で食べ飽きない by山下 和美さん」 の全3品。 厚揚げをメインにした食べ応え十分な中華の献立です。【主菜】厚揚げのチリソース みんなが大好きなエビチリのチリソースを厚揚げにからめて。 ©Eレシピ 調理