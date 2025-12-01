セリエA 25/26の第13節 ピサとインテル・ミラノの試合が、11月30日23:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはムバラ・エンゾラ（FW）、ヘンリック・マイスター（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。 前半は