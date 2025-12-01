リーグ・アン 25/26の第14節 ストラスブールとブレストの試合が、11月30日23:00にスタッド・ラ・メノにて行われた。 ストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、フリオ・エンシソ（FW）、ライ・パエス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、パテ・ムボウプ（FW）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。 11分に試合が