スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が、ようやく今季初アシストを決めた。３０日に行われた本拠地でのビリャレアル戦に先発出場すると、見せ場は０―２とビハインドの後半１６分にやってきた。味方が相手から奪取したボールが久保のもとにつながると、柔らかな動きで胸トラップする。すると右サイドから得意のドリブルを敢行して相手選手数人を引き付けると、絶妙のタイミングで中央へパスを送