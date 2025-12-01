上品で繊細な淡色は、ダークトーンに落ち着きがちな大人の冬コーデの柔らかな差し色にうってつけ。そこで今回は【ハニーズ】が展開している大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、着映えを狙えるラベンダー色のトップスをピックアップ！ ピンクよりも甘さ控えめで、品のある女性らしさを感じられるパープルのトップスは、きっと冬コーデの味方になってくれるはず。