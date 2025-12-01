２８日、天津市優秀サークル選抜プログラム公演で、合奏を披露する河北区文化館軽攏雅韻琵琶チームのメンバー。（天津＝新華社配信）【新華社天津11月30日】中国天津市で28日、市内で優れた活動を展開するサークルが出演する「多彩な舞台が天津を彩る−天津市優秀サークル選抜プログラム公演」が寧河区の蘆台大劇院で開かれた。天津市の年次大衆文化の重点イベントの一つとして天津文化観光局が主催し、天津市群衆芸術館